Roberto Martinez préface le match contre la Croatie: "J'aimerais voir notre équipe jouer avec un tempo normal"

Après le partage contre la Grèce jeudi, Roberto Martinez disposera dimanche soir d'un second match de préparation avant d'entamer la dernière ligne droit en vue de l'Euro. L'opposition sera d'un niveau supérieur car les Diables Rouges accueilleront la Croatie, vice-championne du monde, sur la pelouse du Stade Roi Baudouin (20h45).

"Ce match contre la Grèce était nécessaire. Demain (dimanche, ndlr), nous allons défier une nation très forte, deuxième de la dernière Coupe du monde. C'est une équipe qui joue avec un rythme élevé, une opposition de très haute qualité. C'est une très bonne opportunité pour nous de nous affûter physiquement, de nous concentrer avant le match de Russie", a précisé l'entraîneur. "Nous devons passer un palier contre les Croates. C'est notre but principal. Nous en avons besoin".

Pour Roberto Martinez, la Croatie regorge de qualités, notamment dans le milieu du jeu. "Ils ont des joueurs uniques dans ce secteur", a-t-il dit en évoquant Luka Modric, Marcelo Brozovic ou encore Mateo Kovacic. "Je pense que cette équipe est plus forte qu'il y a trois ans (quand elle a terminé vice-championne du monde en Russie, ndlr). C'est la perception des autres équipes qui a changé. J'ai beaucoup de respect pour le travail effectué par Zlatko (Dalic, sélectionneur croate depuis octobre 2017, ndlr)".

"Nous concernant, j'aimerais voir notre équipe jouer avec un tempo normal, être simplement nous-même", a dit Martinez en revenant sur le partage contre la Grèce. "Nous avons eu une bonne période de 40 minutes mais nous avons perdu le contrôle de la partie et parfois joué de manière trop attentiste. Je veux nous voir compétitifs dans les deux rectangles et disputer un match compétitif".

La défense? Je ne suis pas du tout inquiet

Le technicien de l'équipe belge a aussi été interrogé sur sa ligne défensive, qui n'a pas donné entière satisfaction jeudi soir. Dimanche, Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen, absents contre les Grecs, devraient jouer aux côtés d'Alderweireld à la place de Jason Denayer et Dedryck Boyata. "Je ne suis pas du tout inquiet. Ce sont les joueurs de l'équipe les plus expérimentés de l'équipe. Ils pensent comme des coaches. Ils n'en ont presque pas besoin", a ajouté Martinez en souriant. "Pour les jeunes, c'est difficile d'arriver à leur niveau. Quand je vois Zinho Vanheusden, c'est une opportunité incroyable pour lui de pouvoir s'entraîner à côte d'eux. Ils ont marqué l'histoire du football belge. Nous avons beaucoup d'expérience dans l'équipe mais rien ne rivalise avec celle de notre défense. Nous devons apprécier ce dont nous disposons".

Eden Hazard, qui se remet d'une blessure à la cuisse, ne commencera pas le match mais devrait monter en cours de partie. "Je pense qu'Eden est prêt pour dimanche, il ne commencera pas mais devrait finir la partie. Il a eu un très bon entraînement vendredi. Mentalement, Eden est quelqu'un qui apprécie être sur le terrain. Quand il est là, tout va bien. Il est très souriant, content et a de bonnes sensations".