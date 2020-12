Les Diables Rouges connaissent leurs adversaires pour une place en Coupe du Monde: la réaction du coach Roberto Martinez

Le tirage au sort des groupes qualificatifs pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar s'est tenue à Zurich à 18h. Première nation au classement FIFA, la Belgique a bénéficié du statut de tête de série.

Les Diables Rouges ont donc évité les autres équipes placées dans le pot 1, à savoir la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Croatie, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas. Les 45 autres nations appartenant à l'UEFA ont aussi été réparties en fonction de leur classement FIFA dans les 5 autres chapeaux.

Tête de série du groupe E, la Belgique affrontera le Pays de Galles, la République tchèque, la Biélorussie et l'Estonie.

Le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez s'est dit satisfait de ce groupe E lors d'une conférence donnée à l'issue du tirage au sort. "Cela va être une période avec beaucoup d'intensité. Huit matchs en 3 rassemblements, avec des fans dans les gradins, espérons-le", a-t-il déclaré. Nous allons affronté le Belarus pour la première fois, nous avons déjà affronté le Pays de Galles dans le passé, nous savons à quel point ils sont compétitifs".

En effet, le Pays de Galles a été le bourreau des Belges en quarts de finale de l'Euro 2016 en France pour ce qui est le dernier affrontement entre les deux équipes. Les Diables Rouges, alors entraînés par Marc Wilmots, s'étaient inclinés 3-1 à Lille.

Belges et Gallois s'étaient également affrontés lors des qualifications pour l'Euro 2016 avec un partage 0-0 à Bruxelles et une défaite 1-0 à Cardiff. Le Pays de Galles est aussi une "bonne opportunité pou se remémorer des souvenirs", pour Roberto Martinez. L'actuelle coach des Diables a joué à Swansea durant sa carrière de joueur avant d'y débuter sa carrière d'entraîneur en 2007. "Je connais la passion qu'ont les Gallois pour le football et pour leur équipe nationale" a déclaré l'actuel coach de la Belgique qui a joué puis débuté sa carrière d'entraîneur à Swansea.

"Sans oublier l'Estonie que nous connaissons bien et qui nous avait posé des problèmes chez elle lors des qualifications pour le Mondial 2018. Ce sont des nations qui se battent et nous devons nous attendre à être bousculés. Pour différentes quand vous jouez à l'extérieur, ces matchs sont très difficiles et vous testent à votre maximum. Mais je pense que ce n'est pas si différent des qualifications pour l'Euro, chaque match a ses difficultés", a indiqué le sélectionneur.

