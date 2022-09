Roberto Martinez sera coupé de son staff et de ses joueurs contre les Pays-Bas

(Belga) Exclu jeudi contre le Pays de Galles, Roberto Martinez devra regarder, pour la première fois depuis son arrivée en 2016, ses Diables Rouges depuis les tribunes dimanche soir à Amsterdam lors du duel entre les Pays-Bas et la Belgique, dernier match du groupe A4 de la Ligue des Nations.

Le sélectionneur n'aura pas le droit de communiquer avec son staff et ses joueurs pendant le match, a-t-il précisé samedi en conférence de presse depuis le centre national de Tubize. "Cela fait partie de la suspension", a-t-il expliqué. "Être dans les gradins sera quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. La préparation reste la même, sauf que je n'ai pas le droit d'avoir des contacts avec mon staff et les joueurs à la mi-temps. Nous avons un staff technique très compétent et expérimenté avec Thierry (Henry, ndlr) et Thomas (Vermaelen, ndlr)", a lancé Martinez. (Belga)