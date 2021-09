Romelu Lukaku était présent en conférence de presse avant le match Des Diables de demain contre la République Tchèque.

Romelu Lukaku ne s'arrête pas de marquer en équipe nationale. L'attaquant a inscrit son 66e but en 99 apparitions, une moyenne prodigieuse. Un autre illustre attaquant, Cristiano Ronaldo, a fait parler de lui ces derniers jours après qu'il a inscrit son 111e but avec le Portugal pour détenir seul le nombre de buts marqués pour une sélection nationale. "Lors de sa 100e cap, Ronaldo était à 34 ou 37 buts" dit un journaliste à Romelu, "tu as beaucoup d'avance sur lui. C'est un record auquel tu penses ?"

"Je ne vais jamais me comparer à Cristiano Ronaldo." répond tout de suite l'attaquant de Chelsea. "Pour moi il est dans le top 3 de l’histoire. Ce qu’il a réalisé dans le foot actuel c’est exceptionnel. J’ai eu la chance de jouer contre lui en Italie. Comparer les numéros ça ne sert à rien." clôture le Diable qui ne veut pas entrer dans la moindre comparaison.

Dimanche, Lukaku tentera d'inscrire son 67e but avec les Diables Rouges et offrir un succès à la Belgique qui serait alors quasiment assurée de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Lors de ses 43 dernières apparitions sous le maillot des Diables, "Big Rom" a inscrit 44 buts. A ce rythme, le cap des 100 réalisations devrait être atteint d'ici trois ou quatre ans.