Romelu Lukaku marque une belle tête et relance son équipe contre Lyon (vidéo)

Lyon et l'Inter Milan se sont séparés sur un score de parité (2-2) samedi à Cesena (Italie),au terme d'un match amical de haute intensité. Les Lyonnais, 8e de Ligue 1 en 2022 et privés de Coupe d'Europe à l'automne, concluent ainsi leur pré-saison de belle manière et semblent prêts pour débuter la Ligue 1 avec la réception du promu, Ajaccio, le 5 août à domicile.

Les Lyonnais ont mené la danse grâce à Alexandre Lacazette (31e) et Rayan Cherki (50e), mais l'Inter est revenu dans le coup à peine deux minutes plus tard.

C'est Romelu Lukaku qui a montré la voie à son équipe quand il a réduit l'écart en reprenant de la tête un centre de Federico Di Marco (52e) avant que Nicolo Barella n'égalise à 2-2 (65e) à l'issue d'une très belle action.

Le score n'évoluera plus.

L'Inter Milan jouera un dernier match amical samedi prochain contre Villarreal avant de lancer sa saison contre Lecce en Serie A, le samedi 13 août.