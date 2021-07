En très bonne compagnie: Romelu Lukaku nommé dans l'équipe type de l'Euro 2020 (vidéo)

Romelu Lukaku figure dans l'Équipe du tournoi de l'Euro 2020 de football dévoilée mardi par l'UEFA. Le Diable Rouge figure notamment aux côtés de cinq champions d'Europe italiens et de trois Anglais.

L'Italie, lauréate de l'Euro dimanche à l'issue des tirs au but contre l'Angleterre, est sans surprise la nation la mieux représentée dans cette équipe type sélectionnée par les 16 observateurs techniques de l'UEFA. Avec le gardien Gianluigi Donnarumma, déjà élu Meilleur joueur du tournoi, les défenseurs Leonardo Bonucci et Leonardo Spinazzola, le milieu de terrain Jorginho et l'ailier Federico Chiesa, pas moins de cinq 'Azzurri' se retrouvent dans l'Équipe du tournoi.

Finaliste, l'Angleterre compte trois représentants: les défenseurs Kyle Walker et Harry Maguire et l'attaquant Raheem Sterling. L'Espagnol Pedri et le Danois Pierre-Emile Hojbjerg, demi-finalistes, ont été choisis parmi les meilleurs milieux de terrain. Lukaku, auteur de quatre buts durant la compétition, complète l'attaque de ce onze idéal.

L'Équipe du tournoi de l'Euro 2020: Gianluigi Donnarumma (Italie); Kyle Walker (Angleterre), Leonardo Bonucci (Italie), Harry Maguire (Angleterre), Leonardo Spinazzola (Italie); Pierre-Emile Hojbjerg (Danemark), Jorginho (Italie), Pedri (Espagne); Federico Chiesa (Italie), Romelu Lukaku (Belgique), Raheem Sterling (Angleterre).