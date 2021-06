Romelu Lukaku: "On a été totalement dominés en première mi-temps, j'avais un pressentiment"

La Belgique, avec le retour décisif de sa star Kevin De Bruyne, a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro en infligeant une deuxième défaite au Danemark 2 à 1 devant 25.000 spectateurs à Copenhague, lors de la 2e journée du groupe B.



Les Danois, privés de Christian Eriksen après son malaise cardiaque, et auquel un hommage a été rendu à la 10e minute par une salve d'applaudissements, ont ouvert la marque d'entrée par Yussuf Poulsen (2e). La Belgique, déjà victorieuse de la Russie (3-0) samedi, a égalisé par Thorgan Hazard (55e), sur une passe décisive de De Bruyne, entré à la pause et auteur du but de la victoire (70e).

"C’était un match compliqué. On a été totalement dominés en 1ère période. J'avais un présentiment", a déclaré Romelu Lukaku après le match au micro de la RTBF. "Je sentais avant le match qu’on allait être bousculés. Cette équipe avait une motivation en plus pour faire un bon match. Le match a basculé après les montées au jeu de De Bruyne, d’Eden Hazard et d’Axel Witsel. Maintenant, on va essayer de s’amuser et de progresser. De son côté, le Danemark ne mérite pas d’être éliminé."