En conférence de presse, Romelu Lukaku a été invité à donner ses meilleurs moments chez les Diables Rouges. Une question difficile à répondre pour l'attaquant belge.

Quel est le match le plus fabuleux, le plus beau que Romelu a joué avec les Diables ? "Olala" répond Lukaku en conférence de presse qui prendra une vingtaine de secondes à trouver une réponse.

"Il y en a quelques uns. En coupe du monde il y a eu des matchs contre les États-Unis (CDM 2014, ndlr), le Brésil en 2018." se remémore le meilleur buteur de l'histoire des Diables.

Les grands matchs en Coupe du monde ne sont pas les seuls moments qui ont marqués notre Diable. Des matchs, à priori moins importants mais où les joueurs ont pris beaucoup de plaisir restent, eux aussi, gravé dans la mémoire de Romelu. "Aussi des matchs contre Estonie à la maison où on a gagné 8-1 et Gibraltar 9-0 parce que ce sont des matchs où on s'est vraiment amusé sur le terrain -et pas moi tout seul, toute l'équipe- on a marqué beaucoup de buts, c'était vraiment bien, l'ambiance était bonne aussi. La majorité des matchs en équipe nationale ces derniers cinq ans je me suis vraiment bien amusé sur le terrain."

Preuve que le groupe des Diables vit bien, l'ancien joueur d'Everton et de Manchester United souligne aussi les entrainements dans ses meilleurs souvenirs. "Je m'amuse aussi vraiment aux entrainements parce que c'est là que tu vois le niveau de qualité entre nous, les joueurs, et c'est là où on se pousse donc je m'amuse là-bas aussi."