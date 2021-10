Romelu Lukaku sur ses stats avec les Diables Rouges: "J'ai arrêté de compter les buts"

Le 5 septembre dernier, Romelu Lukaku avait fait son entrée dans le club des centenaires en étant titulaire pour son 100e match pour les Diables Rouges contre la Tchéquie à Bruxelles.



Alors âgé de 16 ans et 294 jours, Lukaku avait fêté sa première sélection le 3 mars 2010 lors d'une défaite 0-1 contre la Croatie en match amical. Plus de neuf ans plus tard, le 10 octobre 2019, Lukaku était entré dans l'histoire du football belge en inscrivant ses 50e et 51e buts avec les Diables Rouges contre Saint-Marin, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection.

Aujourd'hui, "Big Rom" cartonne du côté de Chelsea après un titre remporté avec l'Inter Milan. En confiance avant le Final Four de la Ligue des Nations et le duel très attendu face à la France, Lukaku a accordé un entretien publié sur le site de l'UEFA. Il répète notamment qu'il veut absolument soulever un trophée avec l'équipe nationale, peu importe la compétition. "C'est ce qui me motive. Chaque fois que je joue pour l'équipe nationale, je veux gagner. Et gagner un tournoi."

Il reconnaît que la Belgique a laissé passer sa chance lors de deux grandes compétitions internationales: "A l’Euro 2016 en France, nous n'avons pas tenu nos promesses, c'était très dur. Pendant la Coupe du Monde (2018) en Russie, nous nous sommes plutôt bien débrouillés, mais je pense que maintenant, en Nations League, nous devons faire vraiment quelque chose de bien, afin de pouvoir viser le sommet lors de la prochaine Coupe du Monde." Pas un mot sur l'Euro 2021, la déception étant encore sans doute très forte.

D'un point de vue personnel, l'attaquant belge dit ne plus regarder les statistiques de la même manière. "Une fois que j’ai pris mes marques, c’est devenu un régal : je marquais constamment des buts avec les Diables. À un moment donné, j'ai arrêté de compter et j'ai continué à jouer. (...) Marquer et perdre quand même, c'est horrible ! Je suis heureux que nous ayons réussi à gagner autant de matches, mais au bout du compte, l'important c'est de remporter un trophée et c'est ce qui me motive vraiment."