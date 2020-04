Mercato: Thomas Meunier se rapproche d'un gros transfert en Allemagne

Le quotidien sportif espagnol AS a annoncé lundi que les chances de voir Thomas Meunier arriver au Borussia Dortmund étaient de plus en plus élevées. Le Diable Rouge arrive en fin de contrat au Paris Saint-Germain et sera donc libre de choisir sa destination à l'issue de la saison.

Le latéral droit de 28 ans pourrait donc rejoindre ses équipiers en sélection Axel Witsel et Thorgan Hazard.

La probable arrivée de Meunier chez les Borussen serait liée au départ d'Achraf Hakimi. Après deux ans en prêt à Dortmund, l'arrière droit marocain pourrait revenir au Real Madrid, club auquel il appartient. Cependant, Hakimi a précisé à la radio espagnole Cadena Ser qu'il devait encore discuter de son avenir avec la direction du club merengue.

Malgré son intention affichée de rester au PSG, Thomas Meunier n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club francilien, où il évolue depuis l'été 2016.