Seuls les Diables Rouges impliqués contre la Côte d'Ivoire se sont entraînés lundi

(Belga) Seuls les Diables Rouges qui seront impliqués dans le match contre la Côte d'Ivoire jeudi ont pris part à l'entraînement de lundi, à Tubize, au premier jour du rassemblement de l'équipe nationale, a annoncé l'Union belge de football. Un deuxième groupe reprendra l'entraînement mardi et le dernier groupe mercredi.

"Durant l'entraînement d'aujourd'hui, seuls les joueurs pour Belgique/Côte d'Ivoire ont pris part à l'entraînement, qui a été divisé en trois parties: vélo, fitness et entraînement avec le ballon sur le terrain", a expliqué l'Union belge dans un communiqué. "Un deuxième groupe reprendra l'entraînement sur le terrain demain et la dernière partie mercredi. Roberto Martínez veut ainsi accorder plus d'attention aux nouveaux arrivants et aux jeunes d'aujourd'hui et de demain." Les Diables Rouges disputeront trois rencontres: un amical contre la Côte d'Ivoire (jeudi 8 octobre à Bruxelles) et deux matchs de Ligue des Nations, face à l'Angleterre (dimanche 11 octobre à Londres) et en Islande (mercredi 14 octobre à Reykjavik). Roberto Martinez a sélectionné 34 joueurs. Parmi eux, cinq nouveaux: Sebastiaan Bornauw (Cologne), Joris Kayembe (Charleroi), Dodi Lukebakio (Hertha Berlin), Alexis Saelemaekers (AC Milan) et Zinho Vanheusden (Standard). Bornauw, Saelemaekers et Vanheusden ne seront normalement disponibles que pour le match amical, car il est prévu qu'ils rejoignent ensuite les espoirs, qui essaient de se qualifier pour l'Euro U21. Par rapport à cette liste, le sélectionneur risque de devoir se passer de plusieurs joueurs: victime d'une blessure musculaire, Eden Hazard a manqué le dernier match du Real Madrid. Jan Vertonghen n'a pas joué avec Benfica car il souffre d'une fracture de la pommette. Dennis Praet, blessé au genou, était absent avec Leicester. Hendrik Van Crobbrugge est sorti blessé lors du 'topper' à Bruges. Et puis il y a le cas Dries Mertens: son club Naples, ne s'est pas présenté à Turin pour le choc contre la Juventus dimanche. Naples a assuré ne pas avoir obtenu l'autorisation des autorités sanitaires locales pour faire ce déplacement, après l'annonce de trois cas positifs (Piotr Zielinski, Elif Elmas et un membre de l'encadrement). Pour l'heure, le seul forfait officialisé est celui de Koen Casteels, dispensé du rassemblement pour assister à la naissance de son enfant, et remplacé par Davy Roef. (Belga)