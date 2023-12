Si la Belgique est favorite, Domenico Tedesco tempère: "Il n'y a pas d'adversaire facile"

Domenico Tedesco a réagi avec mesure au tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2024 de football, samedi à Hambourg. Alors que les Diables Rouges ont été versés dans un groupe E a priori favorable (avec la Slovaquie, la Roumanie et un barragiste), le sélectionneur a rappelé qu'il n'y avait "pas d'adversaire facile dans un tel tournoi".

L'Italo-allemand a reconnu que le tirage avait été favorable aux siens. "Il serait bizarre de dire que nous ne sommes pas favoris dans ce groupe sur le papier", a-t-il ainsi entamé. "Cela a l'air plus facile que le groupe B (Espagne, Croatie, Italie et Albanie, ndlr), mais nous sommes tous dans le football depuis assez longtemps pour savoir que le papier n'est pas la vérité, et le papier n'est pas le terrain."

Pour justifier son propos, Domenico Tedesco a fait référence à l'un des futurs adversaires de la Belgique. "La Slovaquie, par exemple, a fini 2e derrière le Portugal et n'a perdu que deux matches, deux matches contre le Portugal: 1-0 et 3-2. Ce n'est qu'un exemple de la différence entre le papier et le terrain." Il s'attend à une certaine adversité face à ses concurrents.