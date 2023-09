Simon Mignolet et Nacer Chadli honorés à la mi-temps du match des Diables contre l'Estonie

Simon Mignolet et Nacer Chadli ont été mis à l'honneur à la mi-temps de la rencontre entre la Belgique et l'Estonie, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Les deux joueurs avaient récemment annoncé qu'ils prenaient leur retraite internationale.

Simon Mignolet, qui a passé une grande partie de sa carrière en tant que doublure en équipe nationale, a néanmoins accumulé 35 sélections depuis son premier match, le 25 mars 2011. Après avoir fait partie du groupe emmené au Qatar pour la Coupe du monde 2022, le portier du Club de Bruges avait annoncé sa retraite internationale en mars dernier, quelques jours après ses 35 ans.

Deux mois plus tard, c'est Nacer Chadli qui a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière sous le maillot des Diables Rouges après 66 apparitions et 8 buts. Il n'avait plus joué depuis les quarts de finale de l'Euro 2021 et la défaite contre l'Italie (1-2). Chadli sera difficilement oublié par les supporters de la Belgique, qui se souviendront de son but victorieux en 8e de finale de la Coupe du monde 2018 contre le Japon (3-2), dans les arrêts de jeu, pour conclure une 'remontada' historique.