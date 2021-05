18 mois plus tard, Eden Hazard est de retour chez les Diables Rouges. Notre capitaine arrive à Tubize avec des incertitudes mais une grande envie de bien faire. En conférence de presse, il n'a éludé aucun sujet.

Eden Hazard disputera bien l'Euro 2020 avec les Diables Rouges. S'il est heureux d'en être, le capitaine ne cache pas sa prudence quant à sa condition en vue du tournoi. En effet, il a dorénavant un fameux passif et n'avait pu, sur blessure, disputer le dernier match de la saison au Real Madrid.

En conférence de presse pour le retour du groupe, Hazard n'a pas caché sa prudence. "Ce fut une année compliquée. J’ai quelques jours pour bien me préparer et arriver au top de ma forme pour le premier match", a-t-il d'emblée précisé. Il devrait disputer le premier entraînement ce soir mais reste évasif sur le programme à suivre. "J’ai eu une semaine de repos. Je vais voir si je peux avoir quelques jours à m’entraîneur seul. Je vais voir. je ne suis pas à 100%. Mentalement je suis bien, physiquement, au fur et à mesure, ça va aller. Je serai prêt pour le 12 juin, je l’espère. Cela n’a pas été une saison facile, j’essaie de prendre jour après jour, là je me sens bien et j’espère que je serai prêt physiquement, mais aussi à bien jouer", a-t-il détaillé.

"De belles années devant moi"

Il s'est ensuite longuement étalé sur cette fameuse condition physique, mise à très rude épreuve ces dernières saisons. Visiblement touché par cela, il est apparu un petit peu inquiet en conférence de presse. "Depuis le début de ma carrière, tout allait très bien. Je n’avais jamais de blessures", commence-t-il, avant de faire son auto-critique. "Je ne peux pas tout mettre sur le dos de la malchance. J’ai toujours été un joueur qui était fort en enchaînant les matchs. Depuis un an et demi, je n’arrive pas à enchaîner donc c’est dur de revenir. Je sais que je suis proche de mon meilleur niveau, je dois juste enchaîner les matchs. Je fais tout pour ne plus être blessé. J’ai encore de belles années devant moi et j’espère que je vais tirer le meilleur de moi-même", a-t-il enchaîné.

Il a ensuite rappelé toute sa joie de rejouer avec la Belgique, qu'il n'a plus fréquenté depuis 18 mois. "Je suis content d’être ici. Cela m’a manqué de ne plus pouvoir jouer. Le terrain me manque. Cela fait plus de un an que je n’ai pas fait un match avec la sélection, j’ai envie de retrouver mes sensations. Je suis quelqu’un qui est heureux sur un terrain, je veux être le meilleur tout simplement. Je ne sais pas quel est le plan, on verra déjà les entraînements. Il sera alors temps de faire un plan sur la compétition", a précisé Eden Hazard.

"Le Real Madrid, c'est mon club"

Depuis quelques semaines, certains évoquent un départ du Real Madrid. Une éventualité littéralement balayée par le Diable Rouge. "Je ne me vois pas quitter le Real Madrid. J’ai toujours 3 ans de contrat, et vous savez que mes deux premières années ont été mauvaises. Je sais que je suis capable de faire de grandes choses dans ce club si je suis à 100%. Je me concentre sur l’Euro, mais après je reviendra au Real Madrid. C’est mon club", a-t-il précisé.

Autre actualité intéressante: le retour de Thierry Henry, qui réintègre le staff belge. Une très bonne nouvelle pour Hazard. "J’étais surpris par son retour, un peu comme tout le monde. On a vécu deux ans ensemble, je suis très très content. On a vécu un grand tournoi et j’espère qu’on va continuer comme ça avec lui. Pour le bien de l’équipe, tout le monde le connaît et on est très contents de l’avoir avec nous".