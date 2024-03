Sven-Göran Eriksson invité à assister au duel entre l'Angleterre et la Belgique

L'Angleterre a invité Sven-Göran Eriksson à assister au match amical contre les Diables Rouges à Wembley le 26 mars. Le Suédois de 76 ans, ancien sélectionneur de l'Angleterre, a annoncé en janvier qu'il souffrait d'un cancer du pancréas et que, "dans le meilleur des cas", il lui restait environ un an à vivre.

Le 23 mars, le rêve d'Eriksson d'entraîner Liverpool se réalisera. Il sera sur le banc des LFC Legends à Anfield lors du match de charité contre les Ajax Legends. Trois jours plus tard, il est attendu à Wembley. S'il se sent suffisamment bien, Eriksson verra les Three Lions à l'œuvre contre les Diables Rouges.

"Je sais que nous avons invité Sven", a déclaré jeudi le sélectionneur national Gareth Southgate aux journalistes lors de l'annonce de sa sélection pour les matchs amicaux contre le Brésil (23/03) et la Belgique à Wembley. "Nous ne savons pas encore s'il viendra, mais nous l'espérons."