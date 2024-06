Tedesco surpris par les sifflets: "Pour nous la qualification est le plus important"

Grâce au partage 1-1 entre la Slovaquie et la Roumanie, la victoire du groupe et un huitième de finale contre les Pays-Bas ou la Slovénie dans la partie de tableau la plus facile semblait à la portée des Diables Rouges, mais les Belges n'ont pu faire mieux qu'un nul vierge contre l'Ukraine après un match pauvre en occasions.

C'est donc un huitième de finale contre la France, vice-championne du monde, qui attend la Belgique lundi. Les Diables se sont montrés peu dangereux durant la rencontre et le gardien Koen Casteels a même dû sauver les meubles. En fin de match, un corner joué de manière à gagner du temps a provoqué un concert de sifflets de la part des supporters belges. Le capitaine Kevin De Bruyne a finalement renvoyé les joueurs au vestiaire sans aller saluer les supporters.

"J'étais surpris de cela, car pour nous, la qualification est le plus important", a confié le sélectionneur Domenico Tedesco après le match. "Nous avions perdu notre premier match contre la Slovaquie et tu sais que ce ne sera pas facile, tu n'as plus droit à l'erreur. Et aujourd'hui, c'était difficile, car tu sais que l'autre rencontre peut se terminer par un partage. Et tu peux toi-même être éliminé avec un but de l'adversaire. Notre message avant le match était clair, nous voulions gagner. Nous avons également eu des occasions de marquer. Mais nous sommes qualifiés et c'est le plus important maintenant. Je suis fier de mon équipe. Nous devons accepter les huées."