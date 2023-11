Tedesco voit un "petit avantage" dans le statut de tête de série lors du tirage au sort

Avec six victoires et deux nuls lors des éliminatoires, Domenico Tedesco, pour sa première année en tant que sélectionneur, a mené notre pays sans faille et sans défaite jusqu'au tour final, le sixième grand tournoi d'affilée. Entre-temps, les deux matches d'entraînement ont également été remportés, y compris une victoire très médiatisée en Allemagne. La dernière défaite des Belges remonte à près d'un an, lorsqu'ils s'étaient inclinés face au Maroc lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

En ce qui concerne les attentes pour l'Euro, Tedesco se montre discret pour l'instant. "Je n'ai aucune idée de ce que sera notre statut à l'Euro, c'est à vous de voir", a déclaré le sélectionneur avec un clin d'œil. "Nous avons certainement beaucoup de travail à fournir en analysant les matches des autres pays pour voir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Nous entamons une période où l'on peut le faire, où l'on peut aussi analyser nos propres matches, de manière encore plus détaillée. C'était déjà une bonne période internationale. Nous avons joué deux fois dans le même système, avec des joueurs différents à chaque fois, et nous avons pu nous adapter. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de cette victoire, de ce match pour les supporters. De plus, nous sommes qualifiés depuis un certain temps et je suis heureux que nous soyons dans le premier pot du tirage au sort. Cela peut être un petit avantage pour éviter des équipes comme l'Allemagne et le Portugal. A part cela, je n'ai pas de souhaits immédiats en termes d'adversaires", a précisé Tedesco.