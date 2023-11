Têtes de série, les Diables Rouges ne sont pas à l'abri d'un tirage compliqué

Les Diables Rouges seront une des six têtes de série du tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2024, qui se déroulera le 2 décembre à Hambourg. Les Belges pourraient toutefois hériter d'un groupe compliqué. Par exemple, une poule avec le Danemark, les Pays-Bas et l'Italie serait de l'ordre du possible.