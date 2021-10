Thibaut Courtois critique envers l'UEFA et la FIFA sur l'enchaînement des matches

(Belga) Thibaut Courtois, le portier des Diables Rouges, s'est montré très critique envers les instances du football européen (UEFA) et mondial (FIFA) après la défaite 2-1 contre l'Italie lors du match pour la 3e place de la Ligue des Nations dimanche.

"Nous avons joué ce match parce que cela rapporte de l'argent à l'UEFA", a réagi Courtois, dont les propos ont été relayés par le média britannique Sky Sports. "Regardez comme les deux équipes ont changé leur composition, cela prouve que nous jouons trop de matches." Pour le portier du Real Madrid, les joueurs ne sont jamais consultés par les différentes instances. "Ils s'en fichent des joueurs, ils ne se soucient que de ce qu'il y a dans leurs poches. Maintenant, on entend qu'on pourrait jouer un Euro ou un Mondial chaque année. Quand est-ce qu'on pourra se reposer ?" "Au final, les joueurs vont de plus en plus se blesser. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons de plus en plus de matches et de moins en moins de repos. Personne ne soucie de nous. L'année prochaine, nous avons un Mondial en novembre et nous allons encore devoir jouer jusqu'en juin. Trois semaines de vacances, ce n'est pas assez pour des joueurs qui doivent évoluer au plus haut niveau pendant un an. Si nous ne disons rien, ce sera toujours la même chose", a conclu Courtois. (Belga)