Thibaut Courtois fixe l'objectif des Diables Rouges à l'Euro: "On ne vise pas un quart ou une demi-finale"

Thibaut Courtois s'est présenté lors de la première conférence de presse en Russie. A la question de savoir s'il y a un sentiment de revanche au sein des Diables Rouges après l'élimination à l'Euro 2016 en quarts de finale, il répond: "Non, pas vraiment. En football, cinq ans c'est beaucoup donc le pays de Galles est oublié. Maintenant c'est un nouveau tournoi, on veut faire du mieux qu'on peut pour aller le plus loin possible."

Quel est son objectif? "On ne vise pas un quart ou une demi-finale. On veut la finale, et essayer de la gagner. Mais forcément si on est éliminé par meilleur que nous, on l'acceptera plus facilement..."

A propos de la Russie, premier adversaire de la Belgique dans cet Euro, Courtois dit être satisfait de retrouver des fans dans le stade. "On les connait bien mais, forcément, ils nous connaissent bien également. On fera ce qu'on peut pour bien commencer ce match. On est content de retrouver les supporters même si ce seront des supporters adverses. Et on est prêt pour ce défi."