Thibaut Courtois était présent en conférence de presse cet après-midi. Le portier des Diables s’est exprimé sur plusieurs sujets comme sa forme actuelle, les critiques sur les réseaux sociaux et le match de demain contre la Bielorussie.

Thibaut Courtois se sent bien à Madrid. Actuel 3e de Liga à deux points du Barça et 6 de l’Atletico, le Real Madrid va avoir un calendrier de feu ces prochaines semaines avec une double confrontation contre Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions et un Clasico décisif contre le rival barcelonais. La saison du Real se jouera sur ces prochains matchs, ce qui n’empêche pas le gardien de se sentier serein. "Je crois que si tu es à une place qui te rend heureux, que tu vas avec de l’envie à l’entrainement et au match ça t’aide. Moi je suis avec mes enfants à Madrid et je suis un des plus heureux du monde", déclare-t-il en conférence de presse.

Thomas Meunier a annoncé il y a quelques semaines vouloir prendre quelques distances sur les réseaux sociaux pour se prémunir des commentaires hostiles. Très présents sur les différents réseaux sociaux, l’ancien joueur de Genk reconnait que tout ça a "beaucoup évolué". "Quand j’étais à Genk il n’y avait pas Instagram. Maintenant, un mec anonyme derrière son GSM peut dire ce qu’il veut et on est humain", dit-il en sous entendant que personne n’est totalement insensible aux critiques.

"Je voudrais être plus proche des fans"

"Les gens voudraient qu’on soit plus proches des fans et moi je voudrais aussi. Pendant le confinement j’ai fait des streams sur Twitch mais pendant ces live, qu’on fait pendant notre temps libre, il y a des supporters des autres équipes qui viennent t’insulter donc ça n’aide pas. Au final on va faire moins de streams parce que si on a juste des attaques gratuites c’est parfois dur à gérer" poursuit Courtois qui a participé à plusieurs tournois en ligne durant le premier confinement.

Concernant le match de demain face à la Bielorussie, le portier s’attend à "un match compliqué". La rencontre aura lieu à Louvain, dans le stade de l’OHL qui avait reçu des critiques des joueurs et de Roberto Martinez concernant la qualité de la pelouse. "Pour jouer un foot rapide et technique ce n’est pas facile mais on remercie quand même [les jardiniers] pour les efforts qu’ils font pour remettre le terrain le mieux possible".

Mené au score lors des deux premières rencontres, les Diables devront « bien défendre et être concentrés dès le début » du match, préface Thibaut Courtois. "La Bielorussie est une équipe qui a beaucoup de cœur, ils vont courir les 90 minutes. C’est une équipe qui joue avec des longs ballons et qui va se battre".

Ce n’est pas maintenant qu’on doit jouer bien pour gagner l’Euro

Le gardien de l’équipe nationale avait émis quelques remarques à propos de la presse qu’il jugeait trop sévère après le match contre la République Tchèque. "Vous devez être critique avec nous, c’est logique mais je ne crois pas qu’il faille dramatiser sur un match. Ce n’est pas parce qu’on a fait un mauvais match en Tchéquie qu’on ne va pas être champion d’Europe, ce n’est pas comme ça que ça marche le foot".

"Ce n’est pas maintenant qu’on doit jouer bien pour gagner l’Euro, c’est en été. Maintenant, même si tu ne joues pas de manière exceptionnelle mais que tu prends les trois points c’est le principal", conclut le gardien.