Thibaut Courtois est prêt à affronter le Portugal. Le Diable Rouge débutera sans aucun doute dans les buts face à Ronaldo et compagnie. Une rencontre terriblement difficile nous attend et tout le monde, dans le groupe belge, semble en être conscient. Y compris Thibaut Courtois.

"C’est une équipe complète. Depuis 2016, ils ont encore découvert de grands joueurs : Bernardo Silva, Joao Félix, Diogo Jota… offensivement, ils ont des bons attaquants, ils ont un bloc fort dans le milieu et défensivement, ils ont aussi Pepe qui joue encore, en plus de Ruben Dias, avec un bon gardien aussi. C’est dommage qu’on les joue déjà maintenant, mais c’est le foot, c’est l’Euro. Ce sera un grand match. Le Portugal est une vraie équipe de tournoi et vient encore de le prouver contre la France. Ils sont prêts pour ce huitième de finale, c'est certain", a-t-il préfacé.

Il a ensuite évoqué l'incroyable parcours du combattant qui s'annonce pour envisager un titre. Un parcours qui le fait rêver. "C'est un parcours très dur qui nous attend, mais si on gagne ce sera tellement beau... Maintenant on n'a plus le choix, on est sur ce chemin-là, à nous d'avancer le plus loin possible", a-t-il précisé. Tout le monde en rêve en Belgique.