Cristiano Ronaldo affrontera Thibaut Courtois, dimanche, en huitième de finale de l'Euro 2020. Le portier des Diables Rouges aura à faire à son plus gros défi depuis le début du tournoi, en affrontant celui qui est un monument du football mondial.

Mais comment aborde-t-il ce duel ? Comment peut-on se préparer à un tel face à face ? "Il faut voir des images de ses frappes, de ses mouvements, de tout ce qu'il fait", a précisé Courtois en conférence de presse. "Il faut tout voir de lui et on peut alors essayer de comprendre ou de voir les signes de ses décisions pendant le match", a-t-il précisé.

Avant de réaffirmer ce qui ne surprend plus personne: Ronaldo reste imprévisible. "C'est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football, il peut toujours te surprendre. C’est toujours des matchs spéciaux contre lui et j’espère qu’on saura l’arrêter dimanche", a-t-il avancé, recommandant à ses équipiers de le priver de ballon plutôt que d'essayer de le contrer.