Roberto Martinez convoité par le Barça: une ICÔNE pourrait lui succéder chez les Diables Rouges

Selon la presse espagnole, l'hypothèse d'une arrivée de Roberto Martinez au Barça après la Ligue des Nations prend de l'ampleur. La fédération belge, consciente de ce plan, serait déjà prête à engager Thierry Henry pour lui succéder sur le banc.

C'est LE sujet de conversation de ces derniers jours: l'avenir de Roberto Martinez pourrait bien se dessiner loin des Belges. En effet, selon le Mundo Deportivo, le Barça est désormais certain de vouloir enrôler notre sélectionneur, pour en faire le bâtisseur d'un nouveau Barça à la place de Ronald Koeman.

Et selon le journal, Thierry Henry serait celui qui pourrait en profiter. En effet, le Français, qui a prolongé en tant qu'assistant jusqu'à la coupe du monde, serait la piste privilégiée par la Belgique pour devenir sélectionneur. Il connaît déjà la philosophie et le groupe et pourrait être tenté. Mais les Catalans sont eux aussi prêts à lui confier les rênes en tant qu'adjoint. La bataille est totale.

Qui ira où ? Réponse après la Ligue des Nations en octobre prochain.