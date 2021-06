Thierry Henry n'a rien perdu de son talent. Le Français est revenu dans la sélection belge en tant que deuxième adjoint de Roberto Martinez pour l'Euro 2020. Si l'on connaît son niveau technique hallucinant depuis toujours, il a démontré, lors d'un exercice au dernier entraînement, qu'il n'avait strictement rien perdu de sa justesse (vidéo au bas de l'article).

Il a ainsi, et du pied gauche, converti un coup-franc du premier coup. De quoi écoeurer les Diables Rouges, visiblement choqués. "On s'entraîne depuis 30 minutes, on en met quelques-uns, il arrive avec son pied gauche et il nous bute", lance notamment De Bruyne, non sans rigoler. "Le gars est en retraite depuis 10 ans et vient de tuer toute l'équipe", embraye Romelu Lukaku. "Il peut entrer demain ou pas ?", s'interroge de son côté Dries Mertens.

L'ambiance est définitivement au beau fixe dans le groupe belge.