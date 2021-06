En conférence de presse ce mardi, le défenseur des Diables Rouges Thomas Vermaelen n'a pas caché pas ses ambitions: "J'espère que nous pourrons aller le plus loin possible. Tout le monde connaît notre ambition: gagner le tournoi. Nous avons une chance, mais cela vaut aussi pour les autres pays. Ce ne sera pas facile. Nous devons juste être aussi bien préparés que possible".

Le joueur du Vissel Kobe au Japon estime que l'équipe est plus forte qu'au Mondial 2018. "Oui. On a plus d'expérience qu'il y a trois ans. La plupart des joueurs sont devenus forts. Et on a aussi plus de temps de jeu ensemble, l'équipe a encore trouvé des automatismes depuis 2018".

Cependant, il ne faut pas croire que c'est déjà fait: "C'est difficile de faire des prédictions, je n'ai pas de boule de cristal. Il y a beaucoup de bonnes équipes qui ont de grandes ambitions. Je pense qu'on doit prendre match par match et se concentrer sur la prochaine rencontre à chaque fois".

