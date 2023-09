Tielemans espère plus de temps de jeu à Aston Villa: "Je veux me montrer plus souvent"

Le milieu de terrain, 26 ans, a quitté Leicester, relégué en deuxième division, pour Aston Villa à l'intersaison. Après une préparation réussie, il a soudainement disparu du onze de base. "Cela dit, j'ai eu des minutes à chaque match et j'étais présent tous les jours à l'entraînement. En Conference League, j'ai été titularisé une fois", a déclaré Tielemans en conférence de presse, vendredi, à Bakou.

"Je suis donc prêt à jouer, mais pour l'instant, c'est donc le banc. Je me rends compte aussi que je ne joue pas assez souvent en ce moment. J'aimerais commencer chaque match, c'est pour ça que je suis venu à Villa. J'en ai déjà parlé à l'entraîneur. Pour l'instant, il choisit d'autres joueurs. Dans l'axe, il joue avec les deux médians de l'an passé. Une telle explication ne m'aide bien sûr pas beaucoup. Il m'a dit que plus d'occasions arriveront, car il y aura beaucoup de matches dans les prochaines semaines et mois. J'espère rapidement pouvoir me montrer plus souvent."