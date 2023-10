Tielemans repris, pas Vanheusden et Siquet: on fait le point sur les choix de Tedesco

Deux joueurs de notre championnat auraient également pu prétendre à une place dans cette sélection. Dans le cas d'Arthur Vermeeren, c'est son coéquipier Mandela Keita qui lui a été préféré pour ses aptitudes physiques, mais la porte de l'équipe nationale est entrouverte. "Cette non-sélection ne signifie pas qu’il n’est pas prêt pour jouer avec nous, il est très proche d'une sélection". Tedesco a notamment apprécié la performance de l'Anversois en Ligue des Champions face au Shakthar. "Vermeeren a été fantastique en première mi-temps. Il a beaucoup couru, il était partout. Et les Ukrainiens ont une bonne équipe. J’ai joué contre eux l’année dernière avec Leipzig et ils sont très forts".

La présence de Youri Tielemans dans la sélection en a surpris quelques-uns sur les réseaux sociaux. Youri traverse en effet une période compliquée du côté d'Aston Villa, où il n'est que rarement titulaire. Domenico Tedesco a tenu à défendre son joueur en conférence de presse. "Je ne suis pas inquiet pour Tielemans. Aston Villa joue non seulement le week-end mais aussi en Europe. Hier, il a joué 90 minutes, ça me suffit. Ce n'est pas une période facile pour lui, il en veut plus. C'est important de l'avoir ici et de parler avec lui".

Pour Vanheusden, les raisons sont autres. "Il était dans la préselection de 35, on le suit. On l'a vu l'année passé, le feeling avec lui est bon, mais on pense que c'est encore trop tôt. Il a été out pendant une longue période, il lui faut du rythme. On verra la suite mais il a les qualités pour revenir et être important pour nous".

Dans le couloir gauche, ce n'est toujours pas la bonne pour Maxim De Cuyper. "Il était dans la pré-sélection mais il est le troisième choix à ce poste après Arthur Theate et Olivier Deman". Les matches amicaux à venir seront peut-être la chance du jeune Brugeois, auteur de 5 passes décisives déjà cette saison.

Repris lors du dernier rassemblement, Hugo Siquet doit lui laisser sa place.