Timothy Castagne n'a cure d'un statut d'outsider ou de favori: "Je m'en fous!"

Le match d'ouverture remporté par l'Allemagne contre l'Écosse (5-1), vendredi, a d'ailleurs ouvert l'appétit du défenseur de 28 ans et de ses camarades. "Tout le monde a envie d'y être. Il y a une bonne ambiance et tout le monde veut jouer !"

"Nous sommes dans notre bulle, nous voulons gagner et c'est tout", a résumé Castagne. "Si nous croyons nous-mêmes en nos chances, c'est le plus important. Nous avons de bonnes chances, donc la motivation est là pour faire quelque chose avec le groupe."

Par rapport à la Coupe du monde 2022, l'atmosphère semble en effet s'être améliorée. "Nous rigolons plus, nous sommes un peu plus ensemble", a avoué Castagne. Mais l'explication est probablement dans la composition du groupe. "Il y a plus de jeunes, c'est un peu plus fougueux. Nous sommes tous ensemble, c'est gai à voir et une bonne chose pour entamer l'Euro."

Cette alchimie fonctionne sur le terrain également. "Nous avons un bon mélange d'expérience et de jeunesse, de fougue. Les joueurs talentueux peuvent faire la différence, mais ils ont besoin d'un peu d'encadrement. Désormais, il nous reste à prouver sur le terrain."

À titre personnel, Timothy Castagne est presque assuré d'une place de titulaire et s'accommodera des décisions de l'entraîneur concernant les candidats pour évoluer devant lui. "L'adaptation est facile car le coach rend les choses claires. Que ce soit avec Leandro Trossard ou avec Dodi Lukebakio, je connais les consignes. Nous savons ce que nous devons faire", a-t-il conclu.