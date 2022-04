Tirage au sort Mondial 2022 - La Belgique avec le Canada, le Maroc et la Croatie dans le groupe F

(Belga) La Belgique, deuxième au classement mondial, a hérité du Canada (FIFA 38), du Maroc (FIFA 24) et de la Croatie (FIFA 16), vice-championne du monde, vendredi, lors du tirage au sort de la Coupe du monde de football organisée au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Les Diables Rouges ont été versés dans le groupe F et entreront en compétition le 23 novembre contre le Canada. Un adversaire que les Belges n'ont rencontré qu'une seule fois, lors d'un amical en juin 1989 remporté 0-2 grâce à des buts de Jan Ceulemans et Marc Degryse. Les Canadiens participeront à leur deuxième Coupe du monde après 1986. Quatre jours plus tard, le 27 novembre, les Diables affronteront le Maroc. Il s'agira du quatrième affrontement entre les deux équipes. Le premier a eu lieu au Mondial 1994 avec une victoire belge 1-0 grâce à Marc Degryse. Deux joutes amicales ont suivi, en 1999 avec une victoire belge 4-0 et en 2008 avec un succès marocain 1-4. La phase de groupes s'achèvera le 1er décembre contre la Croatie dans un duel entre le deuxième et le troisième du dernier Mondial. Il s'agira de la première confrontation dans un tournoi entre Belges et Croates, qui se sont croisés à huit reprises, en qualifications pour le Mondial ou l'Euro ou en amical. Le bilan est en équilibre, avec trois victoires de part et d'autre et deux partages. Leur dernier rendez-vous était un amical remporté 1-0 par les Diables en juin 2021, avant l'Euro, avec un but de Romelu Lukaku. Le Mondial réunira 32 équipes réparties en huit groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe avanceront au tour suivant. Vingt-neuf participants au Mondial sont connus. Les trois derniers tickets seront attribués lors des deux barrages intercontinentaux et du dernier barrage européen. (Belga)