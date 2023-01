Toby Alderweireld espère aussi que Thierry Henry deviendra le nouveau coach des Diables

(Belga) Après Romelu Lukaku, un autre cadre des Diables Rouges Toby Alderweireld a exprimé son souhait de voir le Français Thierry Henry succéder à Roberto Martinez au poste de sélectionneur de l'équipe nationale belge de football. Le défenseur de l'Antwerp s'est exprimé en ce sens mercredi au cours de l'émission de la VRT " Vrede op Aarde".

"Henry a gagné dans sa carrière tout ce que vous pouvez gagner", a déclaré Alderweireld. "De plus, il connaît l'équipe, ce qui est important de toute façon. Je comprends que le rajeunissement est nécessaire, mais vous devez aussi savoir d'où nous venons. Henry serait la solution ultime à cet égard." Dans une interview à Sky Italia, le week-end dernier, Romelu Lukaku avait lui aussi révélé sa preférence en faveur de l'ancien meilleur buteur de l'histoire des Bleus, T2 des Diables Rouges ces dernières années. "Il doit reprendre l'équipe", avait déclaré "Big Rom". "Il a une mentalité de vainqueur, a tout gagné dans sa carrière et a du respect pour chaque joueur. Il sait comment nous devons nous entraîner et atteindre nos objectifs. C'est l'homme idéal, mais je ne sais pas s'il sera pris. Néanmoins, le nouvel entraîneur ne devra pas démarrer de zéro. Notre génération n'a peut-être rien gagné mais la base est présente et nous devons continuer sur cette voie pour gagner ce grand tournoi." Lukaku fait partie des trois cadres des Diables Rouges, avec Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, qui seront impliqués dans le choix du nouveau sélectionneur national. (Belga)