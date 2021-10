Toby Alderweireld a manqué les deux derniers matchs auprès de son club d'Al-Duhail, après que l'international aux 116 caps a contracté le COVID-19, comme il a expliqué mardi. "J'ai été sur la touche pendant les deux dernières semaines avec une infection au corona", a précisé Alderweireld en conférence de presse à Tubize, deux jours avant la demi-finale de la Ligue des Nations contre la France.

"J'étais en quarantaine et une fois que c'était fini, je me suis rendu en Belgique pour me préparer pour cette campagne. Depuis, je suis de retour à la normale physiquement. Je ne sais pas où j'ai contracté le virus, mais en tant que sportif de haut niveau, c'est encore plus difficile parce que vous perdez une partie de votre condition physique. J'ai aussi eu difficile, mais je ne vais pas vous dire pour autant que j'étais très malade, au fond de mon lit. Heureusement, j'étais vacciné, sinon les conséquences auraient pu être encore plus graves."

Depuis la décevante campagne européenne de l'été dernier, qui a abouti sur une élimination précoce en quarts de finale, les critiques ont plu sur la défense des Diables. Pour le Final Four de la Ligue des Nations, le coach national n'a sélectionné que 4 défenseurs dans sa sélection. Trois d'entre eux devraient être présents sur le terrain dès le coup d'envoi. "Quelque chose de difficile à arrêter est né. Chez nous, le vivier est si riche qu'il doit toujours y avoir matière à se plaindre. C'est ainsi, il y a toujours de la pression. Nous devons juste faire notre propre boulot. Nous savons quel niveau nous pouvons atteindre et dans le passé, nous avons toujours montré cela. C'est maintenant à nous de répondre sur le terrain."

Le duel contre la France constitue, pour de nombreux fans, une revanche de la demi-finale malheureuse en Coupe du monde, il y a 3 ans. La Belgique s'était alors inclinée par le plus petit écart (0-1). "Je comprends que les gens veuillent prendre leur revanche, mais je le vois avant tout comme une étape vers la finale. En tant que footballeur, vous devez rester professionnel et ne pas trop laisser les sentiments parler. Nous voulons aller chercher un trophée et nous avons une occasion exceptionnelle ici. Sur cette scène fantastique, nous devons montrer pourquoi nous sommes premiers mondiaux. Sur le plan personnel, j'ai énormément envie de me montrer contre ces stars mondiales et leur faire passer une soirée difficile. Appelons ça une saine motivation pour gagner contre la France cette fois-ci. Disons que les chances sont à 50/50."

Le calendrier chargé a donné lieu à une préparation courte pour le tournoi. Le premier rassemblement a eu lieu lundi à Tubize, tandis que le départ pour l'Italie aura lieu mercredi. "Il est difficile de comparer la Ligue des Nations avec un Euro ou une Coupe du Monde, parce que dans ces cas-là, on a une longue préparation et une montée en puissance. C'est complètement différent. Il n'y a pas encore une grande histoire liée à ce tournoi, parce qu'il n'en est qu'à sa 2e édition, mais je remarque quand-même qu'il est plus vivant que lors de la 1re édition. Tout a besoin de temps pour se développer", a conclu Toby Alderweireld.