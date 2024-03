"Tous les changements étaient décidés à l'avance", confie Tedesco

Domenico Tedesco a aligné une équipe inédite et a procédé à plusieurs tests comme Amadou Onana défenseur central ou l'association entre Michy Batshuayi et Loïs Openda en attaque, samedi, en Irlande (0-0). "Tous les changements avaient été décidés à l'avance", a confié le sélectionneur des Diables Rouges en conférence de presse.

"Ce n'était pas des changements liés à une mauvaise première mi-temps ou à de mauvaises performances, mais des changements décidés à l'avance. Nous avons changé en mettant deux attaquants, nous avons changé la formation, nous avons changé la manière de presser", a expliqué Tedesco.

La montée d'Onana comme défenseur central est peut-être le test le plus surprenant. "L'Euro approche et en cas d'urgence, imagine que tu n'as plus de changement possible et que tu dois changer un défenseur ou passer à une défense à trois, nous avons besoin d'idées", a justifié Tedesco. "Nous avons parlé avec lui au début du rassemblement. Il a déjà joué là dans le passé et c'est pourquoi nous avons planifié cela."