Coronavirus en Belgique: Witsel vient de faire un don très important pour le personnel infirmier liégeois

Axel Witsel a décidé de faire un don de 100.000 euros en faveur du personnel infirmier liégeois, a annoncé l'hôpital du CHU de Liège mercredi dans un communiqué. Le Diable Rouge du Borussia Dortmund veut que ce don soit affecté exclusivement à du matériel de soins.

"Je suis très sensible à la nécessaire qualité de l'équipement pour performer. Nous avons beaucoup d'amis et d'amies qui travaillent en première ligne contre le Covid-19, pour sauver les personnes qui ont été infectées", a expliqué Axel Witsel cité dans le communiqué. "Ils et elles nous racontent combien les équipements de protection manquent ou sont de mauvaise qualité à cause de la pénurie. Ils et elles témoignent du désarroi du personnel médical face aux manques de différents appareils face à l'afflux des malades. J'ai donc voulu faire un geste. Le foot est un peu futile dans cette situation critique. Je souhaite aider les blouses blanches qui, aujourd'hui, en ont vraiment besoin".

Ce don de 100.000 euros ira à la Fondation Léon Fredericq, pour la promotion des recherches médicales, fondamentales et cliniques au CHU de Liège.

Axel Witsel avait déjà participé à une campagne de sensibilisation menée par les onze hôpitaux liégeois réunis pour inciter les jeunes à rester chez eux, avec le slogan "Fais comme moi, reste chez toi et joue à FIFA".