Un groupe de vingt-trois Diables Rouges à l'entraînement à la veille de l'Azerbaïdjan

Au bout d'une séance d'analyse vidéo de plus d'une demi-heure, les Diables Rouges ont enfilé une tenue chaude pour s'en aller fouler la pelouse sous la bruine. Après le coup de sifflet, le traditionnel tour de terrain n'a exceptionnellement pas été mené par Romelu Lukaku, en discussion avec le sélectionneur dans le rond central. Les gardiens ont débuté leur entraînement spécifique tandis que les joueurs de champ, parmi lesquels Olivier Deman de retour après son absence vendredi, se sont regroupés pour un exercice ludique. L'ambiance semblait au beau fixe, et le début de l'entraînement a été détendu.

Domenico Tedesco avait choisi de nommer 26 joueurs dans sa sélection pour les matches contre la Serbie et l'Azerbaïdjan en raison des incertitudes liées aux blessures. Le départ prématuré de certains Diables Rouges n'a donc pas été une surprise: Amadou Onana (blessé au mollet), Arnaud Bodart (malade) et Zinho Vanheusden (blessé aux ischios-jambiers). Jorne Spileers, qui s'était greffé au groupe et a figuré sur le banc lors du match face à la Serbie, a joué vendredi soir avec les Diablotins contre l'Écosse à Roulers (défaite 0-2). Il était également absent samedi.