Un journaliste anglais provoque Eden Hazard: "Avez-vous célébré la victoire de Chelsea samedi soir?"

Cet après-midi, Eden Hazard, le capitaine des Diables Rouges répondaient aux questions des journalistes en conférence de presse virtuelle à l'occasion de l'arrivée des joueurs au centre de Tubize qui constituera leur camp de base durant tout le tournoi de l'Euro 2020.

Un journaliste anglais lui a posé une question un brin provocante en lui demandant s'il avait célébré la victoire de Chelsea (1-0), samedi dernier, en finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Le journaliste faisait évidemment référence aux sourires d'Eden Hazard qui avaient salués ses anciens coéquipiers de Chelsea juste après qu'ils l'avaient battu, lui, en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Les images avaient suscité les foudres de la presse espagnole qui n'avait guère apprécié l'air rigolard d'Eden Hazard apparemment peu préoccupé par la défaite de son club du Real Madrid. Notre meneur de jeu avait même été obligé de s'excuser.

"Did you celebrate on saturday night ?" ("Avez-vous célébré la victoire de Chelsea samedi soir ?") lui a demandé le journaliste anglais.

"Bien sûr que non", a immédiatement répondu Eden Hazard en riant, évitant de tomber une deuxième fois dans le même piège. "Je suis un joueur du Real Madrid, donc je ne suis pas heureux. Je suis juste heureux pour mes amis de Chelsea", a-t-il ajouté.