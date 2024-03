Un "match ennuyeux", reconnaît Domenico Tedesco après le 0-0 en Irlande

"Ce n'était pas un bon match", a analysé le sélectionneur des Diables Rouges en conférence de presse. "Rythme lent, beaucoup de difficultés à construire, passes lentes et peu tranchantes, c'est ma conclusion. Nous n'avons pas fait plus qu'un match amical."

"Ce n'était pas facile, en première période, ils défendaient en 5-4-1, donc nous n'avions absolument pas d'espace entre les lignes. Et si tu joues lentement, c'est facile pour eux de fermer les espaces", a poursuivi Tedesco. Celui-ci avait titularisé notamment le débutant Koni De Winter et d'autres joueurs peu expérimentes comme Olivier Deman, Aster Vranckx et Arthur Vermeeren. "Nous avions beaucoup de jeunes, nous le savions à l'avance. Mais il faut faire des tests maintenant, sinon tu n'auras plus l'occasion de le faire. Nous savions donc que nous aurions un manque d'intensité, un manque de structure, car ce sont des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Mais ce n'était pas un problème."

Tedesco a tout de même récolté "beaucoup d'informations" lors du match. "Et pas seulement des mauvaises. Si tu regardes le match de Vranckx, c'était un lion sur le terrain. Il défendait seul au milieu en première période, car on avait un seul 6 devant la défense. Il a eu beaucoup de combats. Juste pour prendre un exemple. J'ai eu beaucoup d'informations alors que nous allons devoir bientôt prendre des décisions. Nous devons comprendre ce qui peut aider l'équipe, ce que nous devons éviter y compris tactiquement."