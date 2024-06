Un sixième tournoi majeur de suite pour la Belgique

À partir du 17 juin prochain et une rencontre contre la Slovaquie à Francfort, la Belgique participera à l'Euro de football en Allemagne. Pour les Diables Rouges, il s'agira d'un sixième grand tournoi international de suite (hors Final Four de la Ligue des Nations), un record. La Belgique a en effet pris part à tous les Euros et Mondiaux depuis 2014.