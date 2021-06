Luella Martinez a répondu ce matin à un petit appel vidéo de Serge Vermeiren. La jeune fille de 7 ans est l'aînée des enfants de Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges. Ce dernier a décollé ce matin pour la Russie, où il disputera demain son tout premier match du tournoi avec la Belgique.

Trilingue, Luella a notamment adressé un joli message à son paternel. Et en français, qui plus est ! "Bonjour papa ! Tu me manques beaucoup, comme à maman et Sofiana (son autre fille, ndlr) aussi. Mais je veux que tu gagnes l'Euro 2020. Bonne chance. Vas-y, papa !", lance la fillette avec un beau sourire.

Une vidéo qui fera sans aucun doute plaisir à son papa !