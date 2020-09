Une compétition pour le business: Georges Grün tacle Thomas Meunier après ses propos sur la Ligue des Nations (vidéo)

"C'était malvenu", estime Georges Grün quand il aborde le cas Thomas Meunier. Le Diable Rouge avait estimé que la Nations League n'était qu'une compétition organisée pour faire du business. Des propos qui ne plaisent pas à notre consultant. "C'est son métier, il en vit, lui aussi fait du business. Il ne faut pas non plus créer la polémique pour dire de la créer. C'est un match officiel, Doku et Dimata sont là et très heureux de jouer ce genre de matchs. Dire bof, c'est du business. C'est cracher la soupe et je ne suis pas d'accord avec lui", a-t-il précisé.

"Tout le monde fait du business, les joueurs aussi", confirme Mbaye Leye. "C'est le foot de haut niveau, tout le monde fait du business. Les joueurs préfèrent toujours jouer tous les trois jours que de s'entraîner. Si vous avez la chance de venir en équipe nationale, vous êtes contents de rejoindre les autres. Jouer la Nations League, c'est un match officiel".