Une nouvelle désillusion pour Romelu Lukaku

Il y a quelques semaines, Romelu Lukaku me confiait qu’il n’aurait jamais dû jouer la Coupe du monde au Qatar. L’attaquant des Diables reconnaissait qu’il avait, à l’époque, forcé son retour et qu’il était très loin de sa meilleure forme. Il lui avait fallu un an et demi pour concéder cet aveu.