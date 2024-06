Vendredi soir, l'Allemagne et l'Écosse donnent le coup d'envoi de l'EURO 2024

Le duel entre l'Allemagne et l'Écosse donnera le coup d'envoi du 17e Championnat d'Europe de football vendredi soir (21 heures) à l'Allianz Arena de Munich. Un mois plus tard, le dimanche 14 juillet, la finale se jouera au stade Olympique de Berlin.

Trois ans après un Euro 2020 particulier, organisé dans onze pays différents, reporté d'un an et joué devant des tribunes à moitié vides en raison de la pandémie de covid, l'Euro se déroulera à nouveau dans un seul pays. Dans des conditions plus ou moins normales, vu la menace terroriste bien réelle.

Il y a trois ans, l'Italie a créé la surprise en remportant la finale à Wembley aux tirs au but face à l'Angleterre. Cette fois encore, après une Coupe du monde ratée au Qatar et des éliminatoires encore difficiles, les Italiens font au mieux partie des outsiders. Pour cela, ils devront sortir du groupe de la mort avec l'Espagne, la Croatie et l'Albanie.