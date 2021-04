Ventes de maillot, abonnés sur les réseaux sociaux: Lukaku explose les compteurs depuis son arrivée à l'Inter

Romelu Lukaku termine sa deuxième saison du côté de l'Inter Milan. L'attaquant se sent comme un poisson dans l'eau en Italie où il pointe à la 2e du classement des buteurs derrière Cristiano Ronaldo. Le Belge n'a pas seulement amélioré son compteur de but personnel, il est aussi devenu une véritable machine marketing, comme le révèle des chiffres publiés par l'Inter et repris par la Gazzetta dello Sport.

Romelu Lukaku va plus que probablement remporter le championnat avec son équipe de l'Inter Milan. Les Nerazzurri sont premier au classement de Série A avec 11 points d'avance sur son dauphin et voisin l'AC Milan. En plus de la joie en perspective de remporter son premier Scudetto, notre buteur national peut se réjouir d'avoir parfaitement réussi son intégration italienne.

Le club Lombard a publié quelques chiffres concernant sa paire Romelu Lukaku-Lautaro Martinez, surnommée LuLa. Ces chiffres ont été repris par la Gazzetta dello Sport.

Augmentation de 179%

Il n'y a pas que sur le terrain que les deux attaquants font des étincelles. Depuis qu'ils ont rejoint l'Inter (tous les deux lors du mercato estival 2019), les artilleurs interistes ont vu leur nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux exploser.

En prenant en compte les profils Instagram et Facebook de l'Argentin (qui n'est pas sur Twitter) du 1er juillet 2019 à aujourd'hui, nous constatons que l'augmentation était respectivement de 147% et 465%.

Lukaku, dont la Gazzetta rappelle qu'il est souvent impliqué dans des émissions en direct impliquant des fans du monde entier, déplace des chiffres beaucoup plus élevés et son augmentation depuis qu'il a rejoint l'Inter s'élève à 17-25%, mais pour Facebook, elle atteint 179%. Il compte actuellement 6,5 millions abonnés sur Instagram, plus de 8 millions sur Facebook et 2,2 millions sur Twitter.

Une agence pour gérer son image

L'attaquant belge est une véritable marque à lui seul. A tel point qu'il laisse la société Rock Nation s'occuper de ses droits d'image. Si l'Inter peut évidemment utiliser son joueur dans ses spots de pub, les marques qui voudraient faire un partenariat avec l'ancien joueur d'Anderlecht doivent passer par Rock Nation.

Depuis son arrivée en Italie, Big Rom a déjà signé des partenariats avec des marques prestigieuses comme Versace, Maserati et Sony-PS5.

Il n'y a pas que les marques qui soient fans de notre attaquant. Les supporters de l'Inter l'ont totalement adopté aussi. Le duo LuLa (36 buts à eux deux en 29 matchs), représente un tiers des demandes de flocage de maillot du club. Lukaku étant le nom le plus plébiscité sur les maillots noir et bleu.