Vertonghen, Theate, Tielemans et De Ketelaere absents du premier entraînement

Vingt joueurs de champ et trois gardiens étaient présents pour le premier entraînement des Diables Rouges dans le cadre de la préparation pour l'Euro 2024 samedi au Centre national du football à Tubize.

Le sélectionneur Domenico Tedesco a repris 25 joueurs et deux réservistes pour l'Euro. Quatre joueurs étaient donc absents ce samedi sous la bruine à Tubize. Jan Vertonghen, Arthur Theate et Youri Tielemans se remettent d'une blessure et ont travaillé à l'intérieur. Charles De Ketelaere doit lui disputer un dernier match de championnat dimanche avec l'Atalanta contre la Fiorentina. Il rejoindra le groupe au début de la semaine prochaine.

Un point d'interrogation subsistait encore autour d'Aster Vranckx mais le joueur de Wolfsburg était bien présent sur le terrain pour l'entraînement et semble être remis de sa blessure musculaire.