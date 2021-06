La bonne nouvelle du jour: Axel Witsel sera bien présent contre le Danemark

Roberto Martinez s'est présenté en conférence de presse, ce dimanche, au lendemain de la probante victoire belge contre la Russie. Et le sélectionneur avait quelques très bonnes nouvelles à donner aux fans.

D'abord concernant le duo Witsel-De Bruyne. "Ils ont très bien travaillé. Les deux progressent. Witsel sera sans doute impliqué lors du prochain match. De Bruyne reprend les séances collectives, il sera là dès demain. Nous prendrons une décision avant de nous envoler pour le Danemark", a précisé le coach, avant de confirmer qu'il ne s'inquiétait pas de la blessure de Vertonghen. "Nous ne sommes pas inquiets pour le match contre la Finlande. Nous verrons pour celui du Danemark. Son ressenti est bon, il va déjà mieux qu'hier", a-t-il confirmé.

Il a aussi annoncé et confirmé le forfait de Castagne, qui rêverait de revenir pour la finale. "Je crois en nos médecins, Witsel n'était pas supposé en être non plus. Si on sent qu'on peut le faire, je peux le croire, mais à ce stade, je pense que ce sera plus de 4 semaines", a tempéré le sélectionneur. Il s'attend, enfin, à une ambiance très particulière pour le match contre le Danemark. "Je ne pense pas que ce sera un match étrange, mais ce sera émouvant avant qu'il débute. A partir du moment où l'on sait qu'Eriksen va bien, je m'attends à voir un Danemark très différent. Ils sont très forts. Ils auront des fans qui ont créé une incroyable atmosphère contre la Finlande. Nous avons besoin de ce genre de matchs pour progresser dans le tournoi".

Il a enfin fait le point sur Eden Hazard, avec un plan précis: le faire jouer davantage contre le Danemark, avant de le titulariser, sans doute, contre la Finlande. Il a admis avoir apprécié un Hazard "plus intuitif".