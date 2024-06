Wout Faes endosse le rôle de leader de la défense: "Le coach attend cela de moi"

Wout Faes s'est rendu indispensable auprès de Domenico Tedesco dans la défense des Diables Rouges. Depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur, il est le joueur le plus utilisé. "J'endosse le rôle de leader car j'ai tout joué et que le coach attend cela de moi", a-t-il confié en zone mixte après la victoire des Diables Rouges face au Luxembourg (3-0).

"Il est toujours important de finir avec une victoire avant un tournoi comme celui-là", a expliqué Wout Faes à l'issue du dernier match de préparation de l'équipe nationale avant son départ vers l'Allemagne, mercredi. Celui-ci offrait par ailleurs l'occasion d'expérimenter tactiquement. "Ces matchs permettent de tester des situations d'urgence", a-t-il résumé. Par exemple, "la défense à trois nous permettait de récupérer le ballon très haut et jouer homme contre homme. L'entraîneur veut voir ce qui est possible."

Notamment auteur d'un assist sur le but de Trossard, Faes a surtout paru confortable dans son rôle de chef de la défense et a dirigé les opérations au fil des changements. Aster Vranckx et Amadou Onana ont notamment été essayés à ce poste lors des derniers matchs. "Ils ont montré qu'ils étaient capables de jouer en défense centrale. J'essaie de les coacher car ce n'est pas leur poste de prédilection. J'endosse ce rôle de leader car j'ai tout joué et le coach attend cela de moi. Nous communiquons beaucoup. Il veut que je m'impose et que je prenne des initiatives avec le ballon."