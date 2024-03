Wout Faes est heureux d'être le joueur le plus utilisé par Domenico Tedesco

Avec neuf titularisations et une montée au jeu, Wout Faes est le joueur le plus utilisé par Domenico Tedesco depuis l'arrivée du technicien italo-allemand à la tête des Diables Rouges. "Il aime ce que je fais", a souri le défenseur central en conférence de presse vendredi, à la veille de la rencontre de préparation à l'Euro de football contre l'Irlande.

"Ce n'est pas une surprise mais une grosse différence par rapport au précédent sélectionneur", a expliqué Faes par rapport à son temps de jeu. "Pour être honnête, je suis heureux de cela, de la confiance que je reçois. J'essaie de jouer autant de matchs que possible. J'essaie de faire de mon mieux sur le terrain à chaque fois, travailler dur pour l'équipe et faire mon travail."

"En un an, je suis passé du statut de réserviste à celui de titulaire, c'est un grand pas en avant", a ajouté Faes. "Je dirige plus aussi, comme le demande le sélectionneur. Défendre de manière agressive, je le fais aussi. Je me sens plus à l'aise dans cette équipe. C'est logique quand tu joues plus." Faes sait cependant que ce statut actuel ne lui garantit pas encore une place de titulaire à l'Euro. "Je ne reçois pas une place en cadeau, je dois montrer sur le terrain que je la mérite."