Yannick Carrasco de retour en Europe en janvier? "Pourquoi pas..."

Voici la réaction du sélectionneur Yannick Carrasco après la victoire de la Belgique contre Chypre (6-1) mardi soir lors de la dernière journée des qualifications pour l'Euro 2020.

La Belgique a ponctué son année 2019 avec une dixième victoire de rang, terminant sa campagne qualificative pour l'Euro 2020 avec un bilan tout aussi irréprochable qu'inédit de 30 points sur 30. Mardi soir au stade Roi Baudouin, les Diables Rouges se sont imposés (6-1; résumé) devant Chypre.

"Ca fait plaisir de pouvoir rejouer et d'avoir des minutes", a confié Yannick Carrasco au micro de la RTBF à l'issue de la rencontre. "Est-ce que j'avais l'impression de jouer gros? Ce n'est pas parce que tu ne joues pas à chaque fois que tu joues gros. Notre collectif est notre point fort, chaque joueur qui joue est important. On voulait le 30/30 et on voulait tout donner pour les avoir. Personnellement? Chaque joueur a eu son moment et a son moment. J'ai été titulaire, maintenant, ce sont les autres. N'importe qui, qui joue à ce poste, peut bien faire. Mais comme je l'ai dit, ça fait plaisir de pouvoir commencer un match, c'est motivant et j'ai voulu tout donner pour aider l'équipe au maximum. Combien de chance sur 100 d'être à l'Euro? Il y a encore beaucoup de temps et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Tout le monde espère être dans les 23. (Le championnat chinois se termine le 1er décembre) Je serai en vacances à partir de décembre. Mais, je jouais deux matches par mois. Et je revenais en Belgique, deux semaines avant la sélection pour travailler et rester fit. Je veux d'abord finir en beauté en Chine et on verra ce qui se passer après. Mais pourquoi pas un retour en Europe...".