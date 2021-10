Yannick Carrasco: "On a un goût amer mais il faut savoir perdre"

Menant 2-0 contre la France en demi-finale de Ligue des Nations, la Belgique a subi trois buts des Bleus en seconde mi-temps et a perdu une nouvelle fois face aux Bleus. Yannick Carrasco avait lancé les Diables en ouvrant le score. Voici sa réaction à la fin d'un match à rebondissements. "On avait le match en main en 1ère mi-temps. On s'est alors dit qu'il fallait contrôler. Mais ils ont poussé et ont marqué. Après, on a trop reculé, on ne sortait plus, on perdait les deuxièmes duels et ça leur a donné confiance. Ils ont pu marqué sur penalty. Ils ont mis une autre intensité de jeu en 2ème mi-temps. Il y avait peut-être de la fatigue chez certains joueurs. On a un goût amer. Il faut savoir perdre", a-t-il déclaré.