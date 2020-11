Les Diables Rouges tentent de rebondir. Les Belges ont encore du mal à se remettre, de temps à autres, de cette demi-finale de Coupe du Monde perdue contre la France. Youri Tielemans ne s'en cache pas. "Quand on perd, on se sent toujours impuissant. C'est traître. Le fait que ça soit la France, une demi-finale, qu'on soit si proche du but... Tout ensemble, ça fout la rage !", reconnaît-il.

Mais pour lui, il est aujourd'hui temps de passer à autre chose pour ne pas créer une pression inutile. "Clairement ça reste. Mais je pense que c'est bien que ça reste si cela se tourne en positif. Cela ne doit pas rester une frustration pour nous, les joueurs, parce que si c'est le cas, on va être bloqué sur le terrain et on ne va pas savoir avancer. Je comprends que ça reste une frustration pour les fans, mais nous, on doit le tourner en positif et essayer d'aller de l'avant pour faire mieux si cela devait se reproduire".

Et pour cela, il va falloir être un peu plus cynique. "Il faut garder sa philosophie et ses idées, mais il faut êtrre plus réaliste et plus efficace. C'est bien d'avoir 70% de possession de balle, mais si on a pas d'occasions, ça ne sert à rien", estime notre international.